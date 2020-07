Ruggeri attacca Conte con una foto: “C’è un disegno preciso per fare allarmismo sul Covid” (Di sabato 18 luglio 2020) Discoteche sì, concerti no. L’accusa è apparentemente sibillina, ma chi conosce l’arguzia di Enrico Ruggeri sa che dietro a quel tweet postato oggi c’è un’idea molto precisa di cosa starebbe accadendo in Italia ai tempi del coronavirus. Possibile che il governo stia alimentando l’allarmismo per favorire la propria sopravvivenza politica, anche mettendo a rischio interi settori economici? “Ormai è innegabile: c’è sotto un disegno preciso”, scrive il cantante commentando la situazione relativa al Coronavirus nel nostro paese, citando un tweet di Selvaggia Lucarelli, nel quale la giornalista mostra una folla di persone accalcate a Gallipoli mentre ballano in una discoteca all’aperto, incuranti di ogni misura restrittiva e ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Ruggeri attacca Conte con una foto: “C’è un disegno preciso per fare allarmismo sul Covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Ruggeri attacca Ruggeri attacca Conte con una foto: "C'è un disegno preciso per fare allarmismo sul... Il Secolo d'Italia Ufficiale: il Montieri sistema l’attacco con Lorenzo Paradisi

MONTIERI Colpaccio del Montieri, formazione di Seconda Categoria militante nel girone livornese: in attacco è ufficiale l’accordo con Lorenzo Paradisi, attaccante classe ’87 reduce dall’esperienza con ...

Centomila euro per la Madonna della Marina, Tassotti: “Attacchi strumentali e vergognosi. Al sociale ci pensiamo da mesi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Festa della Madonna della Marina diventa un caso. Fa infatti discutere la delibera di giunta che prevede lo stanziamento di 100 mila euro per l’organizzazione dell’evento ...

MONTIERI Colpaccio del Montieri, formazione di Seconda Categoria militante nel girone livornese: in attacco è ufficiale l’accordo con Lorenzo Paradisi, attaccante classe ’87 reduce dall’esperienza con ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Festa della Madonna della Marina diventa un caso. Fa infatti discutere la delibera di giunta che prevede lo stanziamento di 100 mila euro per l’organizzazione dell’evento ...