Roma, quando la movida è pericolosa: presidi e chiusure piazze in diverse zone della Capitale (Di sabato 18 luglio 2020) Largo degli Osci, Piazza dell’Immacolata e Piazza Trilussa sono solo alcune delle piazze in cui questa notte gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dovuto procedere ad isolare le zone per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, al fine di contrastare assembramenti che impedivano l’osservanza delle disposizioni previste per la limitazione del contagio. Diversi i presidi dei caschi bianchi nei luoghi maggiormente interessati da fenomeni molesti legati alla movida, come nel caso di Piazza Bologna, San Lorenzo, Ponte Milvio. Le chiusure atte a tutelare la sicurezza e salute collettiva si sono rese necessarie anche a Piazza Campo de’ Fiori, Rione Monti e Piazza di Santa Maria in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

000Salvatore : RT @mignoloeprof: Roma è migliorata da quando a governarla c'è una donna. Stessa cosa accaduta a Torino, al Ministero dell'istruzione ed al… - Veleno57432367 : RT @mignoloeprof: Roma è migliorata da quando a governarla c'è una donna. Stessa cosa accaduta a Torino, al Ministero dell'istruzione ed al… - francescagio : @dragonflyspn infatti il problema è quello. Per esempio due anni fa era venuto a Roma per fare un servizio fotograf… - IoSonoLibera3 : RT @mignoloeprof: Roma è migliorata da quando a governarla c'è una donna. Stessa cosa accaduta a Torino, al Ministero dell'istruzione ed al… - charliecarla : RT @confundustria: Quando a Roma gli ingeneri progettavano il Colosseo i 'Paesi Frugali' portavano le donne nelle grotte trascinandole per… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma quando Roma, quando la movida è pericolosa: presidi e chiusure piazze in diverse zone della Capitale Il Corriere della Città Temptation island, la decisione di Lorenzo Amoruso:«Esco single»

Lorenzo Amoruso è ancora risentito delle parole della compagna Manila Lazzaro della scorsa settimana a Temptation Island. Quest’ultima, completamente ignara della delusione del compagno, in ...

Corsa scudetto, la rincorsa dell'Inter passa per Roma e Lazio

Strano il destino. Appena un paio di mesi fa si guardava a Juve-Lazio come una finalissima per lo scudetto e a Roma-Inter come ad un possibile spareggio Champions. Un lockdown e sei partite dopo le pr ...

Lorenzo Amoruso è ancora risentito delle parole della compagna Manila Lazzaro della scorsa settimana a Temptation Island. Quest’ultima, completamente ignara della delusione del compagno, in ...Strano il destino. Appena un paio di mesi fa si guardava a Juve-Lazio come una finalissima per lo scudetto e a Roma-Inter come ad un possibile spareggio Champions. Un lockdown e sei partite dopo le pr ...