Paraguay, ripresa posticipata: casi di positività al Covid-19 in tre club (Di sabato 18 luglio 2020) La ripresa del calcio Paraguayano è posticipata. Sono stati infatti registrati diversi casi di positività al Covid-19 in tre club. Da qui la decisione della Federcalcio Paraguayana (APF) di rinviare, almeno fino a mercoledì 22 luglio, il torneo di Apertura che sarebbe dovuto partire nel fine settimana. L'APF non ha rivelato il numero di positivi, comunicando solamente che i soggetti positivi appartengono alle squadre 12 de Octubre, San Lorenzo e Guaranì. Tutti i membri di queste tre squadre verranno sottoposti a una nuova serie di test.

Il torneo Apertura avrebbe dovuto riprendere venerdì con uno scontro tra San Lorenzo e il Generale Diaz. L'APF ha dichiarato che il giorno della partita è stato rinviato almeno al 22 luglio.

