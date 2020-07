Neonata muore subito, si risveglia durante la sepoltura poi la tragedia (Di sabato 18 luglio 2020) Neonata muore subito dopo il parto, poi si risveglia durante la sepoltura ma la gioia dura poco e succede l’irreparabile. È accaduto in India Neonata muore subito dopo il parto, poi si risveglia durante la sepoltura. Ha dell’incredibile la storia raccontata dal Times of India. In India una donna incinta si è recata in ospedale. Lì è avvenuto il parto ma subito dopo la nascita qualcosa è andato storto. Appena venuta al mondo, infatti, la bambina non ha dato segni di vita e così è stata dichiarata deceduta. Informati i familiari del tragico evento, il personale medico che ha accertato il ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Neonata muore Neonata muore subito, si risveglia durante la sepoltura poi la tragedia BlogLive.it Elisa Docali muore a 28 anni: aveva partorito un mese fa, malore improvviso

La notizia choc fa il giro di tuta l’Italia. Elisa Docali, una neomamma di appena 28 anni si è spenta pochi giorni fa. Scopriamo cosa è successo. La tragedia è già volata di bocca in bocca, lasciando ...

Code, Genova ne muore, soffocano il nuovo ponte, i controlli dopo anni di abbandono

Tutto incomincia lì da quel ponte crollato in mezzo alla città. Portandosi via 43 vite spezzate ventitrè mesi e venti giorni fa, in una maledetta vigilia di Ferragosto. Tutto comincia da quel calcestr ...

