Milan-Bologna, Calhanoglu raddoppia: il gol del 2-0 su errore di Skorupski (VIDEO) (Di sabato 18 luglio 2020) Hakan Calhanoglu raddoppia i conti prima del venticinquesimo minuto in Milan-Bologna. La sfida di San Siro, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A, è già indirizzata sui binari della squadra di Pioli che dopo la rete di Saelemaekers trova il secondo gol con Calhanoglu. Erroraccio di Skorupski, il quale messo in difficoltà da un suo giocatore colpisce il turco. Facile tap-in per l’ex Leverkusen , è 2-0 a San Siro. Leggi su sportface

acmilan : ?? Balotelli, Donadoni e… ? Our top goals against Bologna at San Siro ?? Vota il tuo preferito su… - Gazzetta_it : #Cruz e quella testata di @Ibrahi_official a #Mihajlovic “Due tipini tosti...” #Milan-Bologna - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - sportli26181512 : MIL-BOL (2-0): Calhanoglu raddoppia!!!: Hakan Calhanoglu!!!! Questa volta Skorupski sbaglia! Il portiere del Bologn… - zazoomblog : VIDEO Milan 1-0 Bologna: la prima rete italiana di Saelemaekers al termine di una bella azione corale - #VIDEO… -