Milan-Bologna 5-1, il tabellino (Di sabato 18 luglio 2020) MilanO - Ancora una vittoria per il Milan, che spazza via 5-1 un Bologna irriconoscibile. Al 10' vantaggio rossonero con il primo gol italiano di Saelemaekers , raddoppia Calhanoglu, poi accorcia ... Leggi su corrieredellosport

