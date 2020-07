Milan-Bologna 5-1: highlights, voti e tabellino (Di sabato 18 luglio 2020) Milan-Bologna 5-1: highlights, voti e tabellino della partita per la 34esima giornata di Serie A a San Siro. La squadra di Pioli in corsa per l’Europa Milan-Bologna 5-1: questione di obiettivi, ma anche di determinazione. I rossoneri hanno ancora molto da chiedere a aquesto campionato. il Bologna no e si è visto. Quasi solo Milan … L'articolo Milan-Bologna 5-1: highlights, voti e tabellino proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

acmilan : ?? Balotelli, Donadoni e… ? Our top goals against Bologna at San Siro ?? Vota il tuo preferito su… - AntoVitiello : ?Rotondo 5-1 per il #Milan contro il #Bologna, media di oltre 3 gol a partita negli ultimi 8 match. Milan in pressi… - SkySport : MILAN-BOLOGNA 5-1 Risultato finale ? ? #Saelemaekers (10’) ? #Calhanoglu (24’) ? #Tomiyasu (45’) ? #Bennacer (49’)… - IlfuEelst : Breve commento tecnico-tattico sulla partita: Milan: partita quasi perfetta Bologna: partitaccia,non sanno nemmen… - ManuFilippone95 : RT @la_rossonera: Milan stellare: Una valanga a San Siro ha travolto i visitatori del giorno, un Bologna troppo rassegnato. La furia rosson… -