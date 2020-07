Milan Bologna 2-0 LIVE: palo di Franck Kessié (Di sabato 18 luglio 2020) Allo Stadio San Siro, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Milan e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Milan e Bologna si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Bologna 2-0 MOVIOLA 1′ Partiti – Del Bologna il primo pallone del match 6′ Tiro di Rebic – Contropiede del Milan con Ibra che lancia Rebic, tiro da posizione defilata del croato! Respinge Skorupski 7′ Tiro di Theo Hernandez – Rebic assiste con il tempo giusto l’inserimento di Theo Hernandez. Conclusione potente ma centrale, respinge Skorupski 10′ Gol del ... Leggi su calcionews24

