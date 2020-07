Mangiare kefir tutti i giorni: cosa succede? (Di sabato 18 luglio 2020) Il kefir è una bevanda che si ottiene dalla fermentazione del latte, altamente ricca di fermenti lattici, benefici per il nostro intestino. Il kefir è originario del Caucaso, ma oggigiorno è ampiamente utilizzato in tutto il mondo, è acquistabile anche nel nostro Paese, oppure può essere preparato in casa. Esistono varie modalità di fermentazione del kefir, a seconda del tipo di fermentazione praticata, questo prodotto può presentare anidride carbonica, in piccole quantità, e alcool. La loro presenza è dovuta ai processi fermentativi ad opera dei lieviti. Il kefir tradizionale si prepara utilizzando del latte fresco, che può essere di pecora, di capra, o di vacca, con l’aggiunta dei fermenti o granuli di kefir. Questi granuli ... Leggi su giornal

ZeroLattosio : Mangiare kefir tutti i giorni: ciò che accade è incredibile #lattosio -

Ultime Notizie dalla rete : Mangiare kefir Mangiare kefir tutti i giorni: ciò che accade è incredibile Calciopolis