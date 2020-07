“Luciana Lamorgese sposata con un africano, il figlio lucra sull’accoglienza”, ma l’autore ammette di non avere prove (Di sabato 18 luglio 2020) Sta prendendo piede un post che interessa Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, che si presenta come una lettera firmata da un avvocato e focalizzata sulla sua vita privata. L’avvocato che firma il post sostiene che la Lamorgese sarebbe sposata con un africano e che uno dei due figli sarebbe impegnato nell’accoglienza dei clandestini. Orbene, ho sempre chiamato il personaggio in questione come “Signorina Luciana Lamorgese” che, essendo del 1953, ritenevo una attempata zitellona. Non è così e apprendo che la medesima sembrerebbe coniugata con un cittadino africano del quale nulla si sa e nulla si deve sapere. Perché? Cosa non si deve sapere? La Ministro inventata sembrerebbe avere due figli ma ... Leggi su bufale

