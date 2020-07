Ladispoli, riaprono le attività culturali. Caravaggio arriva in città (Di sabato 18 luglio 2020) “Dopo il blocco per il corona virus, siamo lieti di salutare il ritorno delle iniziative culturali a Ladispoli. L’amministrazione comunale invita i cittadini a visitare la mostra dedicata a Caravaggio, realizzata dai pittori locali Felicia Caggianelli, Sergio Bonafaccia e Stefano Martini, in programma oggi presso la sala esposizione dell’Hotel Villa Margherita”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che l’amministrazione comunale ha offerto il patrocinio gratuito all’evento “Caravaggio a Ladispoli” che vedrà l’esposizione delle copie museali del grande pittore nella sala esposizioni di via Duca degli Abruzzi fino al mese di ottobre. “La mostra – prosegue il sindaco Grando – segue il percorso avviato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ROMA - Il The Long Hello composto di tappetini da ufficio di Nicole Wermers, ad accogliere. Poi subito la grande parete delle bandiere di Pierre Bismuth, che sovrappongono vessilli dei Paesi "ospitant ...

"Riaprire a luglio - dice Lo Pinto - è una scelta ... con una serie di banner aerei sul litorale tra Ladispoli e Anzio. Per metà ottobre, già pronto "un programma di progetti", prosegue il direttore, ...

