Juventus, Sarri si gioca la panchina: confronto con i senatori dello spogliatoio (Di sabato 18 luglio 2020) La sfida di lunedì in casa con la Lazio potrebbe essere decisiva per il futuro di Maurizio Sarri. In caso di sconfitta la corsa scudetto si riaprirebbe e la società potrebbe decidere di cambiare per dare una scossa allo spogliatoio, che non sembra apprezzare particolarmente i dettami dell’allenatore. La società vuole evitare che a poche … L'articolo Juventus, Sarri si gioca la panchina: confronto con i senatori dello spogliatoio Leggi su dailynews24

Sport_Mediaset : #JuveLazio, #Sarri già a rischio? ?? Ipotesi #Pirlo traghettatore in caso di sconfitta ? #SportMediaset - pisto_gol : Per la prima volta quest’anno dopo il gol del 2:0 ho visto una Juventus senza idee e senza gioco, dominata dal Sass… - juventusfc : ? 16:15 ?? Le parole di mister Maurizio Sarri pre #JuveAtalanta. ?? LIVE #OneTouchAwayFromYou su @JuventusTV da ??… - MaxScherzyIT : RT @TheMattDP10: [BOMBAAAAA!!!] | RIUNIONE JUVENTUS RICHIESTA DA AGNELLI: SARRI RISCHIA L... - Simon_Forever : Per quale motivo la Juventus ha cacciato Allegri? Per quale motivo è stato preso Sarri? Senza aver compreso la por… -