Johnny Depp e Amber Heard: dichiarazioni e foto false per diffamare l'attore? (Di sabato 18 luglio 2020) Nella causa di Johnny Depp contro The Sun saltano fuori testimonianze su foto di violenze su Amber Heard che sarebbero false, così come molte testimonianze. Il caso di divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard sta aprendo una voragine sulla realtà: le accuse di essere un marito violento, mosse inizialmente contro l'attore, stanno sempre più dimostrandosi false, almeno secondo le ultime testimonianze. Katherine Kendall, attrice e sostenitrice di #MeToo, ha affermato di essere stata "citata male" nell'articolo di The Sun, in cui affermava che Johnny Depp fosse un "picchiatore di mogli". Nella sua testimonianza, Kendall ha affermato di ... Leggi su movieplayer

