Inginocchiati davanti all’Olanda: una dopo l’altra stiamo accettando tutte le loro condizioni (Di sabato 18 luglio 2020) Partito con toni trionfalistici e il piglio di chi si preparava a smontare il rigore di certa Europa pezzo per pezzo, Giuseppe Conte si è dovuto presto arrendere di fronte a tutt’altra evidenza: a dettare legge, dalle parti di Bruxelles, sono i Paesi frugali, capitanati da un’Olanda ben più agguerrita del nostro premier. L’Avvocato del Popolo è così passato nel giro di pochissimo dagli slogan alla rassegnazione, capendo che anche Angela Merkel, dopo averlo ingannato mostrando per settimane un volto conciliatore, non sarebbe stata dalla sua parte. La cancelliera si è goduta i tanti brindisi che le sono stati offerti per il compleanno, limitandosi a osservare il blocco dei Paesi del Nord mentre alzava la voce chiedendo un diritto di veto sulla gestione dei fondi europei da parte dei singoli Stati. Idea che ha ... Leggi su ilparagone

