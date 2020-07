Il dolce goloso per tutto l’anno: la torta al limone e limoncello (Di sabato 18 luglio 2020) Il dolce goloso per tutto l’anno: la torta al limone e limoncello. La torta che ti presentiamo oggi è una delizia morbida, profumata e coloratissima. Per chi ama il gusto del limone, una vera e propria goduria. Si prepara con un impasto al limoncello, scorza di limone e vanillina. La crema per la farcia è fatta di tuorli d’uovo, latte e zucchero, dopodiché anch’essa viene aromatizzata con il limoncello. Questo dolce è anche una festa per gli occhi, ottimo per le feste di compleanno e graditissimo ai bambini, ma si può preparare per tutte le occasioni e per tutto l’anno. Il dolce ... Leggi su pianetadonne.blog

PaolaPolle : RT @RicetteMarche: In questo periodo in cui tutti impazziscono per la #fioritura vi diamo un consiglio goloso,vi proponiamo l'assaggio di u… - BABBI_Srl : ?? [Ricetta • Girelle con Cremadelizia Pistacchio e Nocciola] ?? Le #girelle sono un dolce super goloso! ?? Scop… - interrisnews : Arriva il festival del panettone, il dolce natalizio più goloso. Ora in versione estiva, leggi dove ????… - Notiziedi_it : Ricetta rotolo alla panna e frutta, un dolce semplice e goloso - RicetteMarche : In questo periodo in cui tutti impazziscono per la #fioritura vi diamo un consiglio goloso,vi proponiamo l'assaggio… -