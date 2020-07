Grazie a tutti show, il meglio del programma varietà di Gianni Morandi (Di sabato 18 luglio 2020) Grazie a tutti show, il meglio del programma varietà di Gianni Morandi Su Rai 1 torna in onda “Grazie a tutti show”, il varietà di Gianni Morandi racchiuso con un “best of”. Lo show è stato condotto ai tempi con Alessandra Amoroso, uno dei volti più conosciuti di Amici di Maria De Filippi, e propone quindi al pubblico della Rai una serata con i momenti più suggestivi delle quattro puntate originali del programma, dall’impronta volutamente classica, partendo da unas cena semplice ma suggestiva che richiama alla memoria show come Studio Uno e Stasera Rita. Tra musica, ... Leggi su tpi

MattiaBriga : Grazie a tutti per i vostri messaggi pieni d’amore. È stato veramente un bell’unplugged. Grazie @TIM_music… - disinformatico : Avviso ai colleghi giornalisti (e non solo): il mio account Twitter NON è stato violato ieri notte. Ripeto: NON è s… - ShooterHatesYou : Favorendo i pagamenti elettronici causa Covid dovremmo fare come in nord Europa: mi porgi il pos e io pago contactl… - MarceVann : RT @AntoLari1986: Emiliano e Fitto sono la stessa cosa, grazie Barbara Lezzi per averlo spiegato bene. La #Puglia può scrivere nuove pagine… - Adadar_ : RT @wonderful_g: @PasqualeTotaro Buon sabato Pasquale, grazie ??... e a tutti voi ?? ?? Norman Parkinson -