Gigolos: arrestato Ash Armand uno dei protagonisti, per omicidio (Di sabato 18 luglio 2020) Ash Armand aveva partecipato al reality Gigolò, ed è stato arrestato per l'omicidio di Herleen Kaur Dulai, una ragazza di 29 anni. Ash Armand uno dei protagonisti del reality Gigolos, è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso un'amica, la notizia è stata diffusa da TMZ e confermata dalla polizia di Las Vegas in un comunicato pubblicato anche su Twitter. La polizia ha dichiarato che Ash Armand ha chiamato il 911 dicendo che la sua ragazza era priva di sensi e che non rispondeva a nessuna sollecitazione, quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato il corpo senza vita della donna, identificata come Herleen Kaur Dulai, 29 anni. Nel comunicato pubblicato dalla polizia di Las Vegas su Twitter si legge: "Nel ... Leggi su movieplayer

