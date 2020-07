Ghost of Tsushima: cosa sapere per giocare al meglio (Di sabato 18 luglio 2020) Finalmente è uscita la nuova esclusiva Sony, Ghost of Tsushima, noi vi diciamo cosa c’è da sapere per godervi al meglio quest’avventura giapponese Con la nona generazione di console alle porte, lentamente si chiude il capitolo che riguarda PlayStation 4. Non si direbbe ma ormai sono passati ben sette anni dalla sua uscita, evento che ha anche dato inizio alla pubblicazione di alcune delle migliori esclusive Sony. Oggi siamo qui a parlare dell’ultima di questa generazione, chiacchierata e discussa per lungo tempo, ora è finalmente giocabile in tutta la sua bellezza romantica. Scopriamo quindi cosa c’è da sapere prima di iniziare a giocare Ghost of Tsushima. Tutto ... Leggi su tuttotek

leganerd : La Prima Ora: Ghost of Tsushima ? - tuttoteKit : Ghost of Tsushima: cosa sapere per giocare al meglio #GhostOfTsushima #PS4 #Sony #SuckerPunch #tuttotek - lojuventino91 : GIUDICATE VOI STESSI: GHOST OF TSUSHIMA GAMEPLAY ITA - gllobalinforma1 : GHOST OF TSUSHIMA - Parte #3 : A LENDA DO FANTASMA | 4k no PS4 Pro - SephirothVIIDK : Ghost of Tsushima Via con gli affari (Bronzo) Fai barcollare i nemici 50 volte. #GhostOfTsushima #PS4share -