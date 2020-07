È morto John Lewis, lottò con Martin Luther King per i diritti civili (Di sabato 18 luglio 2020) È morto John Lewis, lottò e marciò al fianco di Martin Luther King per i diritti civili degli afroamericani. Aveva ottant’anni È morto John Lewis, attivista per la non violenza e per i diritti degli afroamericani negli Stati Unini. Lottò e marciò al fianco di Martin Luther King. Aveva ottant’anni ed aveva un tumore al pancreas. A dare notizia della sua morte è stata la Camera dei Rappresentanti. “Un titano del movimento civile la cui gentilezza, fede e coraggio hanno trasformato la nostra nazione”, ha detto la speaker della Camera Nancy Pelosi. Ex ... Leggi su bloglive

