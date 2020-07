Domenech: “Atalanta troppo debole difensivamente, non può impensierire il Psg” (Di sabato 18 luglio 2020) “Comunque vada a finire la partita contro il Verona, non vedo come l’Atalanta possa preoccupare il PSG. troppo debole difensivamente“. Queste sono le pungenti dichiarazioni di Raymond Domenech, noto allenatore francese, in merito alla sfida fra Hellas Verona ed Atalanta, che ha evidenziato alcuni limiti difensivi del club bergamasco. L’ex commissario tecnico della Francia ha rassicurato il Paris Saint-Germain mediante il social network Twitter, in vista dei quarti di finale della Champions League 2019/2020. Quel que soit le résultat du match contre Vérone, je ne vois pas comment cette équipe de l’Atalanta pourrait inquiéter le PSG. Trop faible défensivement. — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) July 18, 2020 Leggi su sportface

TuttoMercatoWeb : Domenech battezza l'Atalanta: 'Troppo debole in difesa, il PSG non deve preoccuparsi' - sportface2016 : #PSG, il giudizio di #Domenech sulla fase difensiva dell'#Atalanta - andrysantangelo : RT @TuttoMercatoWeb: Domenech battezza l'Atalanta: 'Troppo debole in difesa, il PSG non deve preoccuparsi' - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: L'ex ct della #Francia #Domenech sottovaluta l' #Atalanta e rincuora il #PSG - marcobremb : RT @TuttoMercatoWeb: Domenech battezza l'Atalanta: 'Troppo debole in difesa, il PSG non deve preoccuparsi' -