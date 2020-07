D’Aversa: “Siamo in un momento d’emergenza sul fronte dei risultati. Inglese? Potrebbe partire dall’inizio” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico del Parma, D’Aversa, ha parlato ai microfoni ufficiali del club emiliano alla vigilia della sfida contro la Samp. Ecco le sue parole: “Punti? Sicuramente c’è bisogno. Più che la volontà, bisogna andare in campo capendo che siamo in una situazione di emergenza per quanto riguarda i risultati perché veniamo da cinque sconfitte nelle ultime sei partite quindi è un campanello d’allarme: ognuno di noi deve avere l’orgoglio e lo stimolo, oltre che di onorare questa maglia, di far sì che si faccia qualcosa per uscire da questa situazione. Mi auguro che ci siano la voglia, la determinazione e la cattiveria di portare a casa un risultato perché stiamo facendo un trend post-lockdown che Potrebbe andare a rovinare tutto quello che di buono ... Leggi su alfredopedulla

