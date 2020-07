Coronavirus: in Spagna nuovo picco di contagi, la Francia non esclude una nuova chiusura delle frontiere (Di sabato 18 luglio 2020) I nuovi contagi da Coronavirus in Spagna hanno raggiunto un nuovo picco, 628 infezioni nelle ultime 24 ore, un dato mai così alto dall’8 maggio: i media spagnoli segnalano una maggiore incidenza in Aragona e Catalogna, dove le autorità continuano a varare misure per contenere la malattia. Temendo una seconda ondata di contagi la Comunità Valenciana ha esteso l’uso obbligatorio delle mascherine negli spazi pubblici e ha deciso di sospendere le attività notturne nella località di Gandia: lo ha reso noto in conferenza stampa il Ministro regionale della Salute, Ana Barcelo, sottolineando che attualmente si registrano 20 focolai attivi nella regione. Barcelo ha poi spiegato che si stanno rilevando focolai soprattutto ... Leggi su meteoweb.eu

SkyTG24 : Spagna, 100 mila visoni positivi al Coronavirus: verranno abbattuti - Agenzia_Ansa : Le autorità in #Catalogna adottano nuove misure restrittive per parte della regione, compresa Barcellona, chiedendo… - SkyTG24 : Quasi 100.000 #visoni dell'allevamento di La Puebla de Valverde, in #Spagna, saranno abbattuti perché positivi al… - Vittoriog82 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, preoccupa la Spagna: picco di contagi dall'8 maggio | La Francia valuta di chiudere i confini #spagna ht… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, preoccupa la Spagna: picco di contagi dall'8 maggio | La Francia valuta di chiudere i confini #spagna… -