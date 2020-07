Coronavirus, in Lombardia aumentano i casi, 88 con meno tamponi, ma anche i guariti. Dieci nuovi decessi (Di sabato 18 luglio 2020) i dati della Lombardia : nelle ultime 24 ore, con meno tamponi rispetto al giorno precedente, aumentano i nuovi casi ma anche i guariti. Le province in cui si registra il maggior numero di nuovi ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Nuovi casi in quasi tutte le regioni #coronavirus. Risale l'indice di contagio Rt. In sei regioni indice sopra 1:Em… - RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi ancora in aumento: 249 di cui 88 in Lombardia | Altri 14 decessi #coronavirus… - MindfulnessZen2 : RT @Corriere: ?????? Il report della Regione Lombardia del 18 luglio - RexSbb : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, contagi ancora in aumento: 249 di cui 88 in Lombardia | Altri 14 decessi #coronavirus -