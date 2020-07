Coronavirus: Giappone, contagi superano quota 660 (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - TOKYO, 18 LUG - Il Giappone registra il massimo livello giornaliero di casi di Coronavirus da inizio aprile, con oltre 660 contagi nella giornata di sabato, metà dei quali si verificano a ... Leggi su corrieredellosport

