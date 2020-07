Coronavirus, dato allarmante negli Usa: positivi 85 bebè sotto un anno (Di sabato 18 luglio 2020) È ancora allarme Coronavirus negli Usa. In Texas, un dato è decisamente preoccupante: sono 85 i bebè con meno di un anno risultati positivi La situazione Coronavirus negli Usa è ancora drammatica. I numeri sono in continuo aumento, e la curva dei contagi è ben lontana dal decrescere. Secondo i dati riportati dalla Johns Hopkins … L'articolo Coronavirus, dato allarmante negli Usa: positivi 85 bebè sotto un anno proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Sono infatti solo due i nuovi casi di positività al coronavirus in Toscana ... con circa 278 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 404 per 100 mila, dato di ieri). Le province di notifica ...Dai primi di marzo l'Università dove insegnò Galileo ha garantito ogni giorno più di 150.000 lezioni,; nella sessione estiva in corso, si terranno più di 100.000 esami di profitto e 3000 lauree.