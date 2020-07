Consiglio Ue, Italia propone maggioranza qualificata per ok ai fondi (Di sabato 18 luglio 2020) Il governo Italiano ha avanzato una modifica il meccanismo che puo' bloccare l'erogazione in fase di attuazione dei fondi del Recovery Fund. La proposta prevede che le decisioni vengano prese 'a ... Leggi su tgcom24.mediaset

borghi_claudio : Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta and… - bendellavedova : Conte sente Orban in vista del Consiglio: ci sta ma inquieta. Conte chiarisca che l’Italia non farà sconti su demo… - francescocosta : Per chi vuole conoscere la sua storia, le risorse non mancano. Io l'avevo raccontata poche settimane fa in un episo… - bettadigiulio : RT @MediasetTgcom24: Consiglio Ue, Italia propone maggioranza qualificata per ok ai fondi #conte - GabryMary68 : RT @GiorgiaMeloni: Al Consiglio europeo i “nemici” dell’Italia sono i 4 'Paesi frugali' (con governi di sinistra o popolari) ma per PD-M5S… -