Belen con il suo “uomo” a Ibiza, ma dov’è Antinolfi? (Di sabato 18 luglio 2020) E’ già finita la storia d’amore di Belen con GianMaria Amtinolfi? O si è presa un break per evitare i gossip? Fatto sta che la showgirl è sola a Ibiza, o meglio con Santiago ed alcuni amici Lontano da Stefano, ma anche da GianMaria: Belen è con il suo unico uomo: Santiago, quello che riempie di baci e di coccole sempre ed ovunque: una vacanza lontano dalle indiscrezioniArticolo completo: Belen con il suo “uomo” a Ibiza, ma dov’è Antinolfi? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Manuel_Real_Off : E se si innamorasse del piloto? A no.. ???? - MatteoTosato83 : Sarebbe come sostituire Belen con un cassonetto delle immondizie - lori_fimi : @Corriere Belen che c'azzecca con le altre?? - Ginko92_ : RT @marylonO: Idiozie. Come quella di postare una foto di una ragazza in bikini 'in carne' e dare seguito a chiacchiericci su com'è, la tr… - FrancescaMacali : @Corriere Belen sarà anche bellissima ma che ci azzecca con le altre? -

Ultime Notizie dalla rete : Belen con Belen Rodriguez ha rivelato il flirt De Martino-Marcuzzi? BlogLive.it