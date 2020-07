Basket, il ministero precisa: “Protocolli federali per ripresa allenamenti già attivi” (Di sabato 18 luglio 2020) Nota di chiarimento inviata dall’ufficio per lo sport del ministero guidato da Vincenzo Spadafora alla Federazione Italiana Basket presieduta da Gianni Petrucci. Viene infatti precisato che il protocollo per gli allenamenti è immediatamente operativo senza necessità di alcun nulla osta, e che quello relativo alle partite non è stato ancora presentato. “Gentile Presidente, apprendiamo da fonti di stampa che lo scrivente Ufficio per lo sport non si sarebbe espresso sulla ripresa delle attività sportive del mondo della pallacanestro, in particolare per quanto riguarda gli allenamenti delle squadre professionistiche. Abbiamo ricevuto, in data 2 luglio dalla Federazione il protocollo relativo alle modalità di svolgimento degli ... Leggi su sportface

Da sabato 18 luglio via libera agli sport di contatto in Piemonte

Calcetto, volley, basket, judo e tutti gli altri sport di contatto da domani ... che anche nell’ultimo Report 9 della Fase 2, trasmesso dal Ministero della Salute, mostra un basso livello di rischio e ...

