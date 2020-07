Andrea Roncato e Stefania Orlando, “vorrei rifrequentarlo ma la moglie è gelosissima” e Signorini li vuole tutti e due nella Casa del Grande Fratello (Di sabato 18 luglio 2020) Stefania Orlando e Andrea Roncato si sono amati tanto negli anni 90 tanto da decidere di sposarsi. Erano vicinissimi e la loro sembrava una Grande storia d’amore destinata a non finire ma poi, invece, il sogno si è infranto e la coppia è scoppiata. Dai loro racconti sappiamo che hanno provato e riprovato a stare insieme perché non volevano mettere fine al loro sogno d’amore ma poi l’incompatibilità ha avuto il sopravvento. A vederli insieme, così teneri e innamorati pareva avessero trovato veramente l’altra parte della mela e, invece, così non è stato. Hanno dovuto mettere la parola fine al loro matrimonio, raccogliere i cocci e ricominciare da un’altra parte. Andrea e Stefania si ... Leggi su baritalianews

BITCHYFit : Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato al Grande Fratello Vip? “Sua moglie è gelosa di me” - zazoomblog : Stefania Orlando e Andrea Roncato più che una notizia è una bomba. E lei avverte: “Sua moglie…” - #Stefania… - blogtivvu : Stefania Orlando e Andrea Roncato potrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e rinsaldare la loro amiciz… - blogtivvu : Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato nel cast? La moglie non vuole! - zazoomblog : Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato al Grande Fratello Vip? “Sua moglie è gelosa di me” - #Stefania… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Roncato Andrea Roncato, la confessione della ex Stefania Orlando: "Ci siamo incontrati in Rai, tante lacrime ma...". Soffiata pesante sulla seconda moglie Liberoquotidiano.it Andrea Roncato, la confessione della ex Stefania Orlando: "Ci siamo incontrati in Rai, tante lacrime ma...". Soffiata pesante sulla seconda moglie

Insomma, ci sarebbe il veto di Nicole sulla frequentazione dei due ex coniugi, come semplici amici. "Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto - spiega la Orlando riguardo la separazione -.

Ogni mattina 17 luglio, diretta del programma con Alessio Viola e Adriana Volpe

Oggi, 17 luglio, alle ore 10 su TV8 andrà in onda una nuova puntata di Ogni mattina, programma condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Il contenitore alterna informazione ed intrattenimento, non fa ...

Insomma, ci sarebbe il veto di Nicole sulla frequentazione dei due ex coniugi, come semplici amici. "Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto - spiega la Orlando riguardo la separazione -.Oggi, 17 luglio, alle ore 10 su TV8 andrà in onda una nuova puntata di Ogni mattina, programma condotto da Alessio Viola e Adriana Volpe. Il contenitore alterna informazione ed intrattenimento, non fa ...