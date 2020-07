Alzi la mano chi vuole il CALDO! (Di sabato 18 luglio 2020) Non siamo mai contenti, è un comportamento tipicamente italiano. Abbiamo il caldo e vogliamo il fresco, arriva il fresco e siamo già là pronti a lamentarci. Ma se il meteo fa le bizze, anche in piena Estate, che possiamo farci? I giorni scorsi, quando l’Anticiclone Africano aveva preso nettamente il sopravvento e sembrava avere tutta l’intenzione di intrattenersi a lungo, tutti a domandarsi quand’è che sarebbe arrivato un break. Ora che il break c’è e durerà circa una settimana, in molti ci stanno domandando quand’è che tornerà l’Estate. Chi vuole il caldo atroce? Partiamo dal presupposto che l’Estate non se ne sta andando… Non abbiate paura, tornerà e tornerà presto. Perché al di là delle temperature, che molto ... Leggi su meteogiornale

GiovanniToti : Alzi la mano chi vorrebbe svegliarsi qui ?????Buongiorno dalla #Liguria!

