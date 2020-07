**Ue: Conte, 'oggi fumata nera, ma domani lavoriamo'** (Di sabato 18 luglio 2020) Bruxelles, 18 lug. (Adnkronos) - Tra i capi di Stato e di governo dell'Ue riuniti per cercare un accordo sul Recovery Plan e sull'Mff 2021-27 "in molti interventi il clima è quello della consapevolezza che dobbiamo assolutamente raggiungere un risultato. Purtroppo oggi è fumata nera, ma c'è ancora da lavorare domani". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrando in hotel nella notte, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio Europeo, a Bruxelles. Per Conte, "la Germania ha avuto un grande ruolo. Nel dibattito interno tedesco c'era molta contrarietà" a uno strumento fondato sul debito come il Recovery Plan. "La leadership di Angela Merkel - ricorda - ha avuto un grande ruolo per orientare il suo Paese verso questa soluzione. E ... Leggi su iltempo

