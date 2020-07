Ue, al via il Consiglio europeo sulle misure economiche post-Covid - Gualtieri: 'Fiducioso su chiusura rapida' (Di venerdì 17 luglio 2020) Prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo sui fondi per la ripresa post-Covid . 'Forte intesa' tra Italia e Francia nella direzione di una 'risposta ambiziosa' e immediata. Scontro con l'Olanda, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : via Consiglio Consiglio Ue su Recovery, leader cercano accordo a 27 Adnkronos NOVITA' - Via agli sport di contatto e nuovi contributi per le società piemontesi

durante il Consiglio regionale del Coni presieduto da Gianfranco Porqueddu e ospitato dalla sala riunioni di via Giordano Bruno, è intervenuto anche l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca che ...

STOCKS TO WATCH- Venerdì 17 luglio

INTESA SANPAOLO, UBI - L’Antitrust ha dato il via libera all’acquisizione di Ubi da parte di Intesa ribadendo la condizione che la banca guidata da Carlo Messina dovrà cedere oltre 500 sportelli. Inte ...

