Terremoto in Slovenia – Forte scossa di Ml 4.3 con epicentro Srpenica (SLOVENIA) (Di venerdì 17 luglio 2020) La terra ha tremato nelle prime ore di oggi in Friuli Venezia Giulia svegliando molte persone. epicentro in SLOVENIA ma è stata avvertita chiaramente in larga parte del Friuli. Forte scossa di Terremoto poco prima delle 5 di oggi in SLOVENIA, avvertita chiaramente in Friuli Venezia Giulia, tanto da aver svegliato molte persone, spaventate. È … Leggi su periodicodaily

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.2 tra Friuli e Slovenia - terremotoalert : #terremoto Scossa di terremoto il 2020-07-17 02:50:57 (M4.0) Austria-Italy-Slovenia border region 46.3 13.6 (8fbb3)… - katia_belfiore : La terra torna a tremare in Friuli: scossa di magnitudo 4.3 all'alba, epicentro in Slovenia. Decine di segnalazioni… - Etzi2891 : #Terremoto al confine tra #Italia e #Slovenia ma anche in #PapuaNuovaGuinea con allerta #tsunami che poi è rientrat… - AaronHLandau : RT @ilmessaggeroit: Terremoto tra Italia e Slovenia, scossa di magnitudo 4,2: paura in Friuli e Veneto -