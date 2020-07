Terremoto in Papua Nuova Guinea di magnitudo 7: rientrato l'allarme tsunami (Di venerdì 17 luglio 2020) di magnitudo 7 alle 12:50 ora locale, le 4:50 in Italia, davanti la costa est della . Non si hanno al momento segnalazioni di particolari danni a persone o cose e il Centro allerta del Pacifico, Ptwc, ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 4:50 in Italia) davanti la cost… - Agenzia_Italia : Violento terremoto in Papua Nuova Guinea - a42nno : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 4:50 in Italia) davanti la costa est… - MarioRo22315926 : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 4:50 in Italia) davanti la costa est… - dantratto : RT @Agenzia_Ansa: Una scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata alle 12:50 ora locale (le 4:50 in Italia) davanti la costa est… -