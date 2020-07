Temptation Island, Pietro Delle Piane durissimo con la Elia, “È una quaquaraqua..” (Video) (Di venerdì 17 luglio 2020) La terza puntata di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena. Tra le tante cose su cui si è concentrato il terzo appuntamento con il reality dei sentimenti, vi è la storia d’amore tra Pietro Delle Piane e Antonella Elia. I due, fidanzati da poco più di un anno, convivono da alcuni mesi. Alcune dichiarazioni della showgirl torinese, però, hanno mandato Delle Piane su tutte le furie. E così è con un Pietro Delle Piane decisamente alterato che parte la nuova puntata di Temptation Island. Una puntata in cui l’uomo avrà Delle parole davvero molto dure per la compagna che ... Leggi su kontrokultura

