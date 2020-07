Temptation Island 2020, il meglio e il peggio della terza puntata (Di venerdì 17 luglio 2020) Coppie sull'orlo di una crisi di nervi nell'ultima puntata di Temptation Island, la terza, andata in onda giovedì 16 luglio in prima serata su Canale 5. Una di queste è pure scoppiata: si tratta di ... Leggi su today

Bizzaalex : RT @AndrwTw: Quelli che guardano temptation island e si credono etero - lostjnpieces : Oggi devo recuperare Temptation Island - Serendipity946 : E dopo i 'terremoti' di Temptation Island andiamo di terremoto a casa alle 4,41 di mattina. Tanto per non farci mancare niente eh ????? - zazoomblog : Temptation Island Antonella Elia chiama Pietro Delle Piane con il nome del suo ex - #Temptation #Island #Antonella… - infoitcultura : Temptation Island, Lorenzo Amoruso sempre più deluso da Manila Nazzaro: «Io tronco» -