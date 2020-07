"Str***o!". Antonio ha "la malattia delle femmine": toccatine nell'idromassaggio con Ilaria, Annamaria gli urla contro. Temptation da censura (Di venerdì 17 luglio 2020) Inizia la terza puntata di Temptation island ed è già tempo di pinnettu per Annamaria. Qui ascolterà alcune confidenze delle single su Antonio, il suo fidanzato. Secondo la tentatrice Ilaria, mentre nell'idromassaggio Antonio si è lasciato andare a commenti, gesti affettuosi e ad alcune "toccatine", davanti alle telecamere lui sembra sempre molto più controllato. Effettivamente il compagno con "la malattia delle femmine", come dice Annamaria, è sempre attento a microfoni e telecamere. Al falò un nuovo video insinuerà ulteriori dubbi nella fidanzata visto che ... Leggi su liberoquotidiano

Inizia la terza puntata di Temptation island ed è già tempo di pinnettu per Annamaria. Qui ascolterà alcune confidenze delle single su Antonio, il suo fidanzato. Secondo la tentatrice Ilaria, mentre n ...A Temptation Island, Antonio si prende gioco dei sentimenti di Annamaria che non si rassegna all’idea di lasciarlo dopo due anni e mezzo di svolazzamenti di fiore in fiore: "E' confuso, gli do tempo".