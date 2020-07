Serie D, su 31 domande di riammissione 29 sono state accolte (Di venerdì 17 luglio 2020) Tutte le richieste per il ripescaggio in Serie D dei club retrocessi in Eccellenza sono state esaminate dalla Co.Vi.So.D. che ha emesso il proprio verdetto per ogni domanda di riammissione.IL VERDETTOcaption id="attachment 815879" align="alignnone" width="594" Sibilia (Getty Images)/captionsono state respinte le pratiche di Grumentum Val D'Agri e Marsala, che hanno la possibilità di fare ricorso entro il 20 luglio, con gli organi competenti che esamineranno la richiesta e si esprimeranno entro il 5 agosto. Di seguito le società che avevano presentato la domanda di ripescaggio.Società retrocesse dalla Serie D: Città di Anagni, Avezzano, Budoni, Chieti, Ciliverghe, Fezzanese, Francavilla, Grumentum, Inveruno, ... Leggi su itasportpress

