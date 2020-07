Scuola, Cgil: non ci sono condizioni per tornare in aula, mancano spazi e personale (Di venerdì 17 luglio 2020) Il ritorno a Scuola a settembre è solo un miraggio? A voler esser pessimisti, sì. «Oggi le condizioni per cui le scuole riaprano in presenza non ci sono», è... Leggi su ilmattino

