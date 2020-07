Romina Power, ipotesi raccapriccianti sulla scomparsa di Ylenia (Di venerdì 17 luglio 2020) Romina Power furiosa con un programma televisivo molto famoso: ipotesi raccapriccianti sulla scomparsa di Ylenia, la cantante ha messo in mezzo i suoi avvocati. Romina Power è tornata a parlare in pubblico della figlia Ylenia Carrisi, di cui non si hanno più notizie dal 1993. La cantante si è scagliata contro una trasmissione televisiva spagnola … L'articolo Romina Power, ipotesi raccapriccianti sulla scomparsa di Ylenia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Raiofficialnews : Una serata di solidarietà e musica: 21esima edizione di #UnaVocePerPadrePio, con @insinnaflavio, @ninofrassicaoff e… - clikservernet : Ylenia Carrisi, Romina Power minaccia azioni legali contro un programma “raccapricciante” - Noovyis : (Ylenia Carrisi, Romina Power minaccia azioni legali contro un programma 'raccapricciante') Playhitmusic - - zazoomblog : Romina Power Sconvolta dal programma su Ylenia: “Raccapricciante” - #Romina #Power #Sconvolta #programma - CiampaStan : Bella Romina Power -