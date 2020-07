Ristorante Savona diventa focolaio Covid-19: ben 18 positivi (Di venerdì 17 luglio 2020) Un Ristorante di Savona si trasforma in un focolaio di Covid-19: sono ben 18 i tamponi positivi accertati. Tra questi anche un campione di pallanuoto Il coronavirus è tutt’altro che debellato. Un Ristorante di Savona si è trasformato in un focolaio di Covid-19; sono ben 18 le persone risultate positive dopo aver effettuato ben 100 tamponi di verifica. A confermare i dati è stato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti che ha sfruttato l’occasione per mettere in guardia i suoi cittadini da comportamenti irresponsabili. Il Presidente della Regione ha confermato come si tratti di un focolaio decisamente importante, numeroso che evidenzia la pericolosità e la presenza del ... Leggi su bloglive

