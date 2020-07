Ripensamento M5S? Luigi Di Maio frena su Ferruccio Sansa candidato in Liguria (Di venerdì 17 luglio 2020) Per Ferruccio Sansa l’avventura politica potrebbe fermarsi prima ancora di essere veramente cominciata. Il giornalista del Fatto Quotidiano, individuato da Pd e M5S come candidato unitario per la Regione Liguria dopo una trattativa lunga e faticosa, potrebbe ritrovarsi vittima di un Ripensamento pentastellato. Secondo quanto scrive la Repubblica, un veto di Luigi Di Maio. Ma anche Beppe Grillo, che in Liguria è di casa, avrebbe dubbi.“Mi ha sempre attaccato”, ha confidato a Luigi Di Maio, che in questi giorni lo ha sentito e ha condiviso con lui la preoccupazione per questa scelta: “Non possiamo candidare chi ci è sempre andato contro”, si è sfogato ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Ripensamento M5S? Luigi Di Maio frena su Ferruccio Sansa candidato in Liguria -

Ultime Notizie dalla rete : Ripensamento M5S Ripensamento M5S? Luigi Di Maio frena su Ferruccio Sansa candidato in Liguria L'HuffPost Ripensamento M5S? Luigi Di Maio frena su Ferruccio Sansa candidato in Liguria

Per Ferruccio Sansa l’avventura politica potrebbe fermarsi prima ancora di essere veramente cominciata. Il giornalista del Fatto Quotidiano, individuato da Pd e M5S come candidato unitario per la Regi ...

Regionali 2020, ecco l’accordo: Ferruccio Sansa è il candidato anti-Toti

Liguria. E’ Ferruccio Sansa il candidato per la coalizione di centro-sinistra alle prossime elezioni regionali liguri. Nelle stesse ore in cui la politica ligure si arrovellava per trovare la quadra i ...

Per Ferruccio Sansa l’avventura politica potrebbe fermarsi prima ancora di essere veramente cominciata. Il giornalista del Fatto Quotidiano, individuato da Pd e M5S come candidato unitario per la Regi ...Liguria. E’ Ferruccio Sansa il candidato per la coalizione di centro-sinistra alle prossime elezioni regionali liguri. Nelle stesse ore in cui la politica ligure si arrovellava per trovare la quadra i ...