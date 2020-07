Regionali: Crimi, avanti su Laricchia in Puglia (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 17 LUG - "Contrariamente a quanto riportano i falsi 'retroscena' e ricostruzioni che stanno circolando al solo scopo di indebolire questo governo, non ci sarà alcun incontro per chiedere ... Leggi su corrieredellosport

AnsaLiguria : Regionali: M5s scioglie la riserva, Sansa corre in Liguria. Sostegno confermato dopo contatti tra Grillo, Crimi e D… - AnsaLiguria : Regionali: Sansa sente Crimi, 'M5s compatto'. Sciolte riserve pentastellati. Giornalista, candidato di rottura #ANSA - Agenzia_Ansa : #Regionali, Crimi: 'In #Puglia avanti su #Laricchia' #ANSA - LaGazzettaWeb : Regionali Puglia, M5s punta su Laricchia, Crimi: «Su di lei nessun passo indietro» - fisco24_info : Regionali: Crimi, avanti su Laricchia in Puglia: 'C'è bisogno di un cambiamento vero', scrive su Facebook -