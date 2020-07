Recovery Fund, spunta la proposta del presidente Michel: freno d’emergenza sugli aiuti per rassicurare l’Olanda (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio) Nel tentativo di rompere l’impasse e la resistenza del premier olandese Mark Rutte, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha presentato una proposta che prevede la possibilità di ricorrere a una sorta di “freno d’emergenza” che bloccherebbe i pagamenti del Recovery Fund se non ci fosse “consenso” tra i governi, rimandando la questione ai leader. Il meccanismo verrebbe applicato sull’attuazione dei piani nazionali di riforma, non sul loro ok iniziale, trovando così un compromesso sulle richieste dell’Olanda. Il botta e risposta tra Conte e Rutte Che la due giorni del Consiglio europeo sarebbe stata una battaglia era chiaro fin dalla vigilia. Sono tre gli elementi ... Leggi su open.online

