Recovery Fund (e non solo): ecco i 5 punti su cui i leader Ue non si mettono d’accordo L’ansia dei grandi: «Il mondo ci guarda» (Di venerdì 17 luglio 2020) Ammontare del bilancio Ue 2021-2027 e del Recovery Fund, le regole per accedere ai fondi, l’equilibrio tra trasferimenti e prestiti, il meccanismo dei rebate Leggi su corriere

fattoquotidiano : Recovery fund, Conte alla Camera: “Dopo l’estate presenteremo a Bruxelles il nostro piano di ripresa e resilienza,… - PE_Italia : ?????@EP_President @DavidSassoli in conferenza stampa domani #17luglio intorno alle 11:00, dopo l’intervento al vert… - borghi_claudio : Ma giuseppi che presenta i controlli della UE sulle future spese del recovery fund come un successo? È come se ave… - silvanss3r : @GiuseppeConteIT USCIAMO SUBITO DA QUESTO < MANICOMIO< E LA NOSTRA ROVINA , DA QUARTA POTENZA INDUSTRIALE A ZERBINO… - shiwasekitai : RT @fattoquotidiano: Recovery fund, Conte: “Consapevole delle divergenze, ma dobbiamo superarle nell’interesse di tutti cittadini Ue” https… -