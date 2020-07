Probabili formazioni Brescia Spal: Lopez e Di Biagio si giocano le ultime speranze salvezza (Di venerdì 17 luglio 2020) Probabili formazioni Brescia Spal: Diego Lopez e Di Biagio si giocano le ultime speranze salvezza Brescia-Spal scenderanno in campo, per la 34a giornata di serie A, domenica alle ore 19.30. Le due squadre occupano le ultime due posizioni in classifica e si giocano, quindi, le ultime speranze per provare a dare un senso a queste giornate di campionato. COME ARRIVA IL Brescia – Ancora problemi tra i pali per Diego Lopez che deve fare a meno sia di Joronen che di Alfonso. In porta ci sarà allora Andrenacci. Dopo la panchina contro l’Atalanta, ... Leggi su calcionews24

