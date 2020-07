Opere di pubblica utilità, il comune di Foiano firma accordo per 650mila euro (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFoiano di Val Fortore (Bn) – Terna e il comune di Foiano firmano una convenzione per la realizzazione di Opere di pubblica utilità. A titolo compensativo per gli impatti territoriali legati ai nuovi interventi che Terna prevede di realizzare nel comune di Foiano saranno messi a disposizione 650.000 euro che verranno utilizzati dal comune per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità stradale e pedonale; per la manutenzione, il recupero e la valorizzazione di edifici comunali; per la sistemazione e il ripristino degli impianti sportivi, la ristrutturazione della struttura cimiteriale e interventi di bonifica e messa in sicurezza del reticolo ... Leggi su anteprima24

