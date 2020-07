One Piece, l'anime cambia sigla nella saga di Wano: lo spot della nuova opening (Di venerdì 17 luglio 2020) La serie anime di One Piece avrà una nuova sigla per il prosieguo della saga di Wano e un primo spot è stato già diffuso dalla produzione. L'anime di One Piece avrà una nuova sigla ad accompagnarlo per il resto della saga di Wano, l'annuncio è arrivato in occasione del 23° anniversario del manga su Weekly Shonen Jump. La nuova opening, che farà il suo debutto ufficiale il prossimo 2 agosto in occasione dell'episodio 935 dell'anime, si intitola Dreamin'on ed è cantata dalla band Da-iCe. In occasione dell'annuncio ufficiale, la ... Leggi su movieplayer

