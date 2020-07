Nilufar Addati senza veli, riflesso malizioso nello specchio: «Non ti sei regolata, che bomba» (Di venerdì 17 luglio 2020) 460 post, 1,3mil follower, 567 profili seguiti: questi i numeri dell’account Instagram di Nilufar Addati, tra i volti di di ‘Uomini e donne’ più ammirati dai follower. La giovane italo-persiana, che ha fatto sognare i fan con la sua tormentata storia d’amore con Giordano Mazzocchi, poi naufragata, poco dopo l’esperienza a ‘Temptation Island Vip’, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto libidinoso che ha fatto letteralmente saltare sulla sedia gli utenti. Ad intrigare il riflesso nello specchio: erotismo alle stelle e largo spazio all’immaginazione. Un ritratto hot da 10 e lode. leggi anche l’articolo —> Jane Alexander costume super hot, ‘esplosione di sensualità’: «Vorrei essere il tuo toy ... Leggi su urbanpost

windwos95_ : RT @serenitymess: Nilufar Addati ha creato la sua linea di moda chiamata DayDreamer ma i suoi capi arrivano solo fino alla 42/44. ?? Scusate… - SerrerHazz_ : RT @serenitymess: Nilufar Addati ha creato la sua linea di moda chiamata DayDreamer ma i suoi capi arrivano solo fino alla 42/44. ?? Scusate… - una_Promessa : RT @serenitymess: Nilufar Addati ha creato la sua linea di moda chiamata DayDreamer ma i suoi capi arrivano solo fino alla 42/44. ?? Scusate… - chloeflaubert : nilufar addati — soleil quando la faceva - aspiesdiary : Nilufar Addati potrà anche non piacere e quello che volete ma porca miseria è di una bellezza allucinante -

