Napoli Osimhen, gli sviluppi: ora il nuovo agente gioca al rialzo (Di venerdì 17 luglio 2020) Napoli Osimhen, gli sviluppi: ora il nuovo agente gioca al rialzo. C'è però l'accordo con la società francese per il trasferimento L'accordo con il Lille c'è, ma ora bisognerà capire quali sono le reali richieste dell'agente del calciatore. Il Napoli continua a trattare per Osimhen, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport in edicola oggi la trattativa si allunga. Le prossime ore saranno decisive per capire come si muoverà la società azzurra. Sarà necessario anche fare attenzione a Liverpool e Manchester United.

